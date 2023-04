Lupa travolta e uccisa sulla Salaria

I lupi, che seguono cinghiali e caprioli scesi dalle montagne, sono arrivati al mare. Ieri pomeriggio un esemplare femmina, probabilmente gravida, è stata travolta e uccisa da un’auto lungo la Salaria a Porto d’Ascoli, in via Torino, a circa 100 metri dal viadotto sull’autostrada. Un automobilista di passaggio ha chiamato la centrale operativa della polizia locale, segnalando la presenza di un cane morto sulla strada, ma quando sul posto è arrivato il veterinario dell’AST ha scoperto che si trattava di una lupa. Oltre alla pattuglia della polizia locale, sul posto anche la polizia nazionale ambientale. Nei giorni scorsi un lupo è stato avvistato all’interno di un vivaio lungo la Valtesino di Ripatransone. Nonostante la vicinanza dell’uomo, il bell’esemplare non è apparso affatto intimorito. I cacciatori segnalano tracce e presenza di lupi nelle campagne sul lungo Tronto, e anche in zona S. Lucia, alla periferia di San Benedetto.