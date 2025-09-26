Lupi: "Festa nazionale di San Francesco"

A costituire ‘la quarta gamba’ della coalizione di centrodestra sarà il progetto politico portato avanti da Noi Moderati. La presenza dell’onorevole Maurizio Lupi al chiostro di San Francesco ieri pomeriggio ha permesso di lanciare la volata finale per le regionali dei quattro candidati Peppe Paci, Paola D’Antonio, Andrea Quaglietti e Maria Teresa Pomili. "Un piacere essere tornato qui da questi amici – sostiene il deputato Lupi –. Il nostro ruolo all’interno della coalizione di centrodestra è quello di tornare a dare forza soprattutto a coloro che si sono disamorati della politica. La proposta di Noi Moderati è quella di tornare ad istituire la festa nazionale di San Francesco. È stata approvata alla Camera dei deputati e sarà approvata la settimana prossima anche in senato". A portare avanti la campagna elettorale è stata la regia del coordinatore regionale Tablino Campanelli che aggiunge: "Tante persone hanno perso fiducia. Abbiamo la voglia e la forza di dimostrare il contrario. E queste regionali ci daranno l’occasione di tornare ad esprimere il voto per decidere noi il nostro futuro". Tra gli interventi dei candidati impegnati a spiegare idee e progetti è stato il commerciante Peppe Paci a parlare: "Un partito che mi ha sempre affascinato per i valori e i pensieri che vuole rappresentare. Una politica di ascolto e di partecipazione. Una politica a misura d’uomo". Le parole dell’altro candidato Andrea Quaglietti: "Il nostro progetto sta crescendo nelle Marche e torneremo a strutturare bene questo partito sia ad Ascoli che nella Vallata".

Massimiliano Mariotti