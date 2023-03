Lupi in zona Monti a Grottammare: "Hanno attaccato un capriolo"

Un giovane capriolo rinvenuto sgozzato e in parte divorato dai lupi, nella campagna a ovest di zona Monti di Grottammare, a ridosso della scarpata lungo la provinciale Cuprense. Disturbati da qualche auto in transito, i lupi hanno poi abbandonato la preda che è stata rinvenuta nella mattina di ieri. "Durante la notte, mentre ero a caccia di cinghiali che distruggono le coltivazioni di graminacee – racconta Riccardo Candoli, guardiacaccia volontario, autorizzato dalla Provincia – per oltre tre ore e mezzo ho sentito i cani abbaiare. Ho pensato che vi fossero cinghiali a pascolo, invece poi abbiamo scoperto che si trattava di lupi. Verso le nove ho chiamato il Cras (centro recupero animali selvatici) per portare via la carcassa del capriolo che era stato sgozzato e in parte divorato nella parte anteriore". Candoli poi ricorda il suo incontro ravvicinato con un lupo. "Ero appostato per la caccia ai cinghiali quando mi sono visto sfilare a pochi metri un lupo. Mi ha scosso i nervi poiché mi avrebbe potuto aggredire alle spalle senza rendermene conto".