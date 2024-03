Lupo avvistato vicino al cimitero

Da qualche tempo non si faceva più vedere il lupo che per settimane ha creato allarme nei quartieri Valtesino ed ex ferriera. L’altra sera, invece, ha ripercorso la stessa strada, dalla valle di Bore Tesino, dove aveva fatto sparire alcune caprette e animali da cortile, è tornato a godersi il panorama dal parcheggio del cimitero dove, solitamente i residenti di via San Paterniano e dintorni, portano a fare una sgambata ai propri cani. Scoperto da un passante, che l’ha fotografato e ripreso con il telefonino, il lupo si è allontanato dirigendosi a passo di corsa proprio lungo la strada San Paterniano che scende sulla Valtesino, incrociando più di una persona. E’ vero che i lupi sono arrivati a ridosso dei centri abitati un po’ ovunque, ma qualche iniziativa, chi di dovere, dovrà iniziare a prenderla prima che accada qualcosa, sperando che, poi, nessuno dica che il fenomeno non era conosciuto.