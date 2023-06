L’Usb: "Anni Azzurri, lavoratori in affanno"

L’Usb lavoro privato di Ascoli torna a denunciare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle strutture sanitarie assistenziali ‘Anni azzurri San Giuseppe’ di San Benedetto. "Mentre il gruppo Kos Care Srl annuncia l’applicazione di un nuovo Ccnl dal primo giugno 2023 quale panacea di tutti i problemi che affliggono i lavoratori – scrive l’Usb in una nota –, le condizioni di quest’ultimi nelle strutture sanitarie assistenziali ‘Anni azzurri San Giuseppe’ permangono molto critiche a causa di una grave carenza di personale che costringe a ritmi e carichi di lavoro estenuanti, con negativa ripercussione sulla qualità del servizio reso ai pazienti". "E’ inaccettabile, poi, che le istituzioni regionali e locali, alle quali il sindacato si è rivolto quali soggetti pubblici deputati alla vigilanza delle strutture accreditate e convenzionate, non forniscano riscontri. Usb – conclude - continuerà ad insistere affinché le condizioni di lavoro siano rispettose della dignità professionale e personale e fornirà assistenza per il recupero di tutte le somme pregresse a vario titolo maturate e non retribuite".

l. c.