L’Usb e l’allarme ferie:: "Organici carenti anche in Rianimazione"

La Usb Pubblico Impiego e i delegati RSU eletti nella lista USB denunciano una situazione ormai insostenibile all’interno dell’AST di Ascoli, tra "carenze strutturali di personale, uso improprio del lavoro interinale e opacità nella gestione delle risorse economiche". "Nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Mazzoni, turni scoperti e organici ridotti mettono a rischio la sicurezza dei pazienti. Alcuni turni risultano coperti con soli due infermieri, e perfino i coordinatori sono costretti a rientrare in servizio operativo" si legge in una nota diffusa dal segretario provinciale Mauro Giuliani, secondo il quale "l’uso di personale interinale per coprire le ferie estive, senza trasparenza sui numeri effettivi, aggrava il clima di precarietà". Per l’Usb è grave anche la situazione in Ostetricia e Ginecologia, dove sono state inserite tre neolaureate tramite agenzia interinale senza adeguato affiancamento, nonostante l’attivazione della sala parto convertibile in sala operatoria. "Il trasferimento non sostituito di personale esperto aggrava ulteriormente le criticità". La USB segnala anche "gravi pressioni" sul personale OSS e ausiliario, chiamato a sopperire con trasferimenti forzati tra reparti, "spesso sotto minaccia di provvedimenti disciplinari". La struttura OSCO – accusa l’Usb sanità provinciale - aperta senza nuove assunzioni, ha sottratto personale ad altri servizi come Nefrologia, aumentando il sovraccarico. Sul fronte economico, USB denuncia la mancata trasparenza sugli allegati relativi alle prestazioni aggiuntive e l’assenza di contrattazione sui fondi accessori del comparto, fermi al 2021. "Fondi insufficienti e mai chiaramente distribuiti, con una perdita di circa 1.000 euro pro capite rispetto alla media regionale. Intollerabile - secondo USB - che si continui a ignorare i diritti salariali dei lavoratori". USB chiede assunzioni a tempo indeterminato di operatori socio sanitari e infermieri tramite graduatoria, l’emissione urgente di avvisi pubblici, l’apertura della contrattazione. Per questo invita a partecipare allo sciopero generale del 20 giugno e alla manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma.