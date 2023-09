L’Usb: "Omicidio sul lavoro"

Oggi, a Castel di Lama, in piazza Gramsci continua la raccolta firme per istituire il reato di omicidio sul lavoro. L’Usb ha avviato la campagna nazionale di raccolta firme per sostenere la legge di iniziativa popolare che introduca nel nostro ordinamento il reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravissime e gravi ai danni di lavoratrici e lavoratori. "La questione della sicurezza nei luoghi di lavoro – dichiara in una nota l’Usb – è divenuta oramai una piaga nel nostro Paese, che non si arresta nonostante tanti buoni propositi e tavoli governativi con le parti sociali. Si continua mettendo a rischio la vita di chi lavora costretto a stare su posti di lavoro con misure di sicurezza scarse o addirittura inesistenti, prescrizioni non rispettate, macchinari obsoleti oppure manomessi per aumentare la produttività". Oggi appuntamento dalle 17 alle 20.