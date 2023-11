L’Uteap inaugura l’anno accademico

Domani l’Uteap (Università della Terza età e del tempo libero) di Ascoli inaugura il 38° anno accademico. Nella sala della Ragione, a Palazzo dei Capitani, alle 17 si terrà la cerimonia, dopo il saluto delle autorità e del presidente dell’Uteap Mario Tosti Guerra, il professor Stefano Papetti introdurrà il convegno ‘Tesori da scoprire’ Tutela e valorizzazione delle dimore storiche. La relatrice della serata sarà Stefania Pignatelli Gladstone vice presidente sezione Marche dell’associazione Dimore storiche italiane e consigliere Europa Nostra, che rappresenta insieme al marito Benedict Gladstone la nuova generazione del Borgo Storico Seghetti Panichi. L’evento sarà accompagnato dall’esibizione dei Piceni Pizzicati e dall’esposizione delle opere dell’artista Maria Cristina Ranieri. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Uteap, che ha sede in via dei Cappuccini ad Ascoli Piceno, è possibile anche telefonare allo 0736-258713 o al 3517103360.