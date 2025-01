L’Utes riparte con nuovi corsi per il 35esimo anno

Il 2025 dell’Utes di San Benedetto prende il via con la ripresa di tutte le attività del 35° anno accademico, oggi, dopo il periodo di interruzione per le feste natalizie, alle quali a gennaio si aggiungono ulteriori corsi. Si respira ancora aria di grande festa, però: quella andata in scena per concludere il 2024 e tuffarsi in un 2025 sempre più brillante. Divertimento, musica e ai balli, con l’apertura a cura del Ballo Utes guidato da Lucilla Seghetti, e l’estrazione a premi sono stati il filo conduttore, infatti, della serata sviluppata al ristorante Il Casale, a Colli del Tronto: coordinata dallo staff guidato dalla segretaria generale, Rossella Moscardelli, è stata aperta dalle parole della dinamica presidente Diana Lanciotti, che ha dato il via all’incontro tradizionale, sempre molto amato dai soci, numerosissimi, della realtà sambenedettese, attiva anche a Cossignano, Grottammare e Pedaso. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco Antonio Spazzafumo e il presidente dell’Amat Piero Celani, i quali hanno espresso la loro lode nei confronti dei vertici dell’Utes, che dal 1989 si occupa di tenere allenato il corpo e la mente dei suoi soci. Dunque, dal 15 gennaio l’offerta formativa Utes si arricchisce di ulteriori corsi aperti alla cittadinanza: si tratta di Videoproduzione e social media, Fotografia astronomica, Make up, Excel, laboratorio di cucina italiana nel mondo, pane e pizza, mentre da oggi ripartono i vari corsi creativi, di cultura generale, di attività fisica e ballo.

Stefania Mezzina