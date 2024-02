Lutto per Antonia Proietti. Addio alla storica artigiana della pellicceria Red Fox

Verrà celebrato domani alle 15 nella Chiesa di San Bartolomeo a Porta Cappuccina, il funerale della signora Antonia Proietti, storica pellicciaia ascolana deceduta ieri mattina all’Ospedale Mazzoni. Dopo aver lottato strenuamente, ma anche con grande dignità, contro la malattia che l’aveva costretta nel giugno scorso a lasciare la sua attività commerciale in via Bengasi, la Pellicceria Red Fox, la signora Antonia se ne è andata lasciando nel dolore i familiari e tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata. Artigiana vera, ma anche cordiale confidente di tante signore dell’Ascoli bene, che negli anni hanno trovato nella signora Antonia un punto di riferimento discreto e affidabile. La Pellicceria Red Fox d’altronde è stata una delle prime ad aprire in città e una delle ultime a chiudere i battenti, visto che il mondo dei negozi di pellicce ormai è praticamente finito con le battaglie animaliste fatte sin dalla fine degli anni ‘90.

"Mia madre è stata una donna che ha vissuto una bellissima vita – ha ammesso Rita Forlini, stimata dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Isc Centro di Ascoli negli Istituti D’Azeglio e Malaspina – votata alla generosità, all’amore per gli altri. Una donna altruista che ha fatto del suo lavoro la sua linfa vitale. Le piaceva essere al servizio dei clienti ed era così generosa che tutti le volevano bene. Ha lavorato fino al 13 giugno dello scorso anno quando la malattia l’ha costretta a chiudere la Pellicceria Red Fox. Ma quel negozio è stato la sua molla, la sua forza di vita e le clienti che frequentavano la sua attività si sono tutte innamorate della sua gentilezza, cortesia e soprattutto bravura nel lavoro. Un’artigiana di talento come non ce ne sono più. Quando non ha potuto più lavorare ha perso tanto entusiasmo ma non si è mai abbattuta. Noi figlie andavamo a trovarla in Ospedale e lei ci diceva di non preoccuparci, di tornare a casa dalle nostre famiglie. Una vita vissuta davvero in pieno, fatta con determinazione e con la gioia di donare agli altri. Ci ha insegnato l’amore per la famiglia – ha concluso la figlia Rita Forlini – ma mamma Antonia è stata soprattutto una donna caritatevole che tanti ascolani porteranno per sempre nel loro cuore".

La salma della signora Antonia rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima del rito funebre. Al marito Tonino, alle figlie Ivana e Rita, ai generi, ai nipoti, ai pronipoti, al fratello Giancarlo e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa