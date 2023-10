Lutto per la morte di Bianca Virgili, colonna dell’Archeoclub

Carassai in lutto per la perdita di Bianca Virgili, 75 anni, personaggio che ha dedicato la sua vita ad attività sociali, culturali e turistiche per la crescita della comunità e del territorio. I funerali si sono svolti ieri nella Chiesa di Santa Maria del Buon Gesù, con una grande partecipazione di paesani. Una donna stimatissima presidente dell’Archeoclub d’Italia – Sede di Carassai. Cittadina dal profondo senso civico, è stata in passato membro dell’Amministrazione comunale e da oltre 20 anni presidente della locale sede dell’Archeoclub che ha contribuito a fondare nel 1982, associazione che gestisce il Museo Archeologico-Antiquarium Comunale. Ha organizzato con costanza eventi, manifestazioni e convegni in ogni periodo dell’anno diffondendo storia, arte e cultura locale, sempre al servizio della comunità. "Una grandissima perdita per il nostro paese – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – Tutti il paese ha partecipato al dolore della famiglia, era un riferimento importante, insieme a tutti i soci volontari dell’Archeoclub. Ora tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo, siamo chiamati a raccogliere la sua eredità e a proseguire il suo notevole lavoro"