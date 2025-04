Lutto rossoblu: addio al tifoso. Stefano Annibali

Lutto a San Benedetto e nel mondo della tifoseria rossoblù per la morte di Stefano Annibali. Aveva 51 anni ed è venuto a mancare nella serata di lunedì dopo aver combattuto tenacemente per più di un anno contro una grave patologia. Lo piangono sua moglie Patrizia, la madre Stefania, la sorella Sabrina con Giancarlo, il fratello Giuseppe con Vissia, la suocera Mariella, il suocero Elighiero, la cognata Roberta e i nipoti Arianna, Alfredo Nicole e Martin. Stefano aveva conseguito una Laurea in Giurisprudenza; ha lavorato precedentemente al Genio Civile di L’Aquila e attualmente a quello di Teramo. Era un super tifoso della Samb. I familiari, i colleghi di lavoro e gli amici lo ricordano con tanta commozione come una persona molto buona e altruista. L’ultimo saluto a Stefano sarà possibile oggi alle 16 alla chiesa di Sant’Antonio di Padova dove si terranno i funerali.