Ma cosa ne pensano le mamme?: "Bene parlarne anche tra i banchi"

Se la risposta, da parte degli istituti, sembra concentrarsi sulle parole e sul loro uso, a casa i bambini imparano procedendo per emulazione. Mostrare loro un comportamento sano, non esporli alla violenza e mantenere un ambiente in cui non vi siano prevaricazioni di genere sembra essere il modo in cui i genitori educano all’uguaglianza. E così, interpellate, due mamme ascolane forniscono il loro commento. Valentina Virgulti ha due figli, un maschio di 8 anni e una femmina di 7 mesi.

Crede che l’educazione affettiva e l’abbattimento degli stereotipi contro la violenza di genere sia necessaria a scuola?

"Non solo necessaria, direi fondamentale. Però tutto parte dall’educazione a casa, con l’esempio dei genitori in primis, poi con l’aiuto dalla scuola e delle istituzioni. Ma chiamare tuo figlio ‘femminuccia’ perché piange o tua figlia ‘maschiaccio’ perché gioca a calcio sicuramente è il primo passo verso l’errore. Io lascio liberi i miei figli di vestirsi, giocare ed esprimersi come desiderano: mio figlio ha ricevuto una cucina giocattolo per Natale, non concepisco l’idea di giochi da maschi o da femmine".

Per quanto riguarda l’educazione sessuale, è pro o contro?

"Sono favorevole, proprio perché rappresenterebbe un aiuto in più per i genitori. La sessualità fa parte della vita. Spesso poi i ragazzi ascoltano più volentieri consigli e pareri esterni, quindi non vedo perché dovrei essere contro".

Come spiega ai suoi figli la violenza di genere e gli stereotipi?

"Ho provato a spiegare con alcuni esempi, ma sono ancora piccoli, non credo capisca fino in fondo lo questione. Come ho già detto a casa educhiamo i figli con il buon esempio: lavoriamo entrambi, ci aiutiamo, e collaboriamo con la gestione della famiglia. Vedo che molte famiglie sono come la nostra, credo perciò che i bambini si stiano abituando a questa cosa. Mi auguro che a breve non sarà più necessario nemmeno parlare di ‘femminuccia’ e ‘maschiaccio’".

Giulia Marozzi, madre di due bambine, aggiunge: "Ho spiegato alle mie figlie cos’è la violenza di genere prendendo spunto dalle notizie quotidiane, sottolineando la vigliaccheria che spinge un individuo a prevaricare su chi in un determinato momento è più debole, psicologicamente o fisicamente. Anche noi andiamo contro gli stereotipi fornendo l’esempio corretto: pur essendo separati, il padre delle mie figlie si occupa di tutto in casa".

o.f.