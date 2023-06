Ma i dolcificanti fanno davvero male? Ecco verità e falsi miti

Negli ultimi anni il cambiamento dei canoni estetici, ha favorito lo sviluppo dell’industria dei dolcificanti e il ricorso a sostituti dello zucchero da parte della popolazione non in sovrappeso. La classificazione dei dolcificanti si basa sulle loro caratteristiche intrinseche: 1) quelli che forniscono calorie, oltre al Saccarosio tra i più noti sono i Polioli: Maltitolo, Mannitolo, Sorbitolo e Xilitolo. Il loro contenuto energetico è circa la metà rispetto al saccarosio, ma resta comunque significativo (2, 4 kcalg contro i 4 kcalg dello zucchero); 2) quelli che hanno un apporto calorico trascurabile o nullo. Tra questi si ricorda la Stevia, naturale e quelli di sintesi o artificiali: Acesulfame K, Aspartame, Ciclamato, Saccarina e Sucralosio. Uno degli aspetti più significativi degli edulcoranti di sintesi è l’alto potere dolcificante. Preso il saccarosio o zucchero bianco con potere dolcificante pari a 1, l’Acesulfame K lo ha 180 volte superiore, l’ Aspartame 200, il Ciclamato 50, la Saccarina 300, la Stevia 250 e il Sucralosio ben 600. Passiamo ora in rassegna i più comuni dolcificanti: la Stevia: dolcificante naturale privo di calorie che può essere assunto dal diabetico perché la sua assu nzione non alza la glicemia. Non è cariogeno ed è termostabile; il Ciclamato (E952) può essere metabolizzato in parte in cicloesilammina tossico. E’ stato a lungo studiato e la Food and Drug Administration (FDA), ha avanzato sospetti sulla sua tossicità; la Saccarina (E 954) è il primo dolcificante di sintesi della storia, scoperta nel 1879; lo Xilitolo è di origine naturale con un potere dolcificante simile al saccarosio, tuttavia contiene appena il 40% in meno di calorie. Non è cariogeno; l’Aspartame (E 951) è controindicato alle persone con fenilchetonuria (una malattia correlata al metabolismo dell’aminoacido fenilalanina). E’ termolabile per cui non può essere utilizzato in alimenti sottoposti a cottura). Lo si trova in bibite gassate, yogurt, gelati, chewing- gum, etc. L’Acesulfame K (E 950) rimane stabile anche dopo trattamenti ad alta temperatura (dolci da forno). Non provoca carie dentaria, dolcifica senza apporto calorico; infine il Sucralosio (E955) che è un dolcificante di sintesi, derivato dal saccarosio. Studi recenti hanno messo in discussione la sua sicurezza, in particolare se sottoposto al trattamento termico intorno ai 120 °C, poiché temperature superiori favoriscono il rilascio di sostanze pericolose e potenzialmente nocive per l’uomo.

Adriano Sacripanti