Ma i sestieri guardano avanti Occhi puntati su Finestra

Archiviata la Quintana di agosto, all’interno dei sei sestieri si guarda già al futuro. A cominciare dal sestiere di Sant’Emidio, che domenica è andato a un passo dalla vittoria. Anzi, dati alla mano, se non avesse commesso le due penalità nella seconda tornata, il semidebuttante cavaliere rossoverde Tommaso Finestra avrebbe riportato il Palio in rua degli Sgariglia dopo 25 lunghi anni. Il suo secondo posto, comunque, è più che onorevole, da anni, va detto, che Sant’Emidio non si giocava la giostra fino alla fine. "Due tavolette hanno precluso una vittoria che ci meritavamo – ha commentato, sui social, il caposestiere Mariangela Gasparrini –. Gli errori si pagano.Ma siamo vicinissimi a vivere un sogno e ci riscatteremo". I rossoverdi, però, avranno adesso una bella gatta da pelare, visto che Finestra era stato preso per sostituire l’infortunato Pierluigi Chicchini. E’ evidente che le due giostre del 22enne ternano abbiano fatto stropicciare gli occhi a tutti e che, nelle scorse edizioni, le prestazioni di Chicchini non erano state ai livelli di quelle offerte da Finestra. Insomma, già nei prossimi giorni il comitato dovrà riunirsi: Finestra avrebbe già in mano il nulla osta e sarebbe anche libero di accordarsi con altri sestieri, qualora venisse contattato. Il rischio, dunque, è che possa crearsi un’asta ma il sestiere di Sant’Emidio, in questo caso, avrebbe la priorità avendo consentito a Tommaso di esordire in una giostra che lui aveva sempre sognato di correre. Anche a Porta Tufilla, ovviamente, si dovranno fare delle valutazioni. Denny Coppari si è dimostrato all’altezza della situazione, disputando due ottime Quintane. Molto dipenderà dal fatto che Gubbini torni o meno a correre, una volta che si riprenderà dall’infortunio. Coppari, però, ha dimostrato di essere ancora un validissimo cavaliere. Deve ancora crescere, invece, Lorenzo Savini di Porta Maggiore, sul quale comunque i neroverdi punteranno anche nel 2024, come già annunciato dal caposestiere Marco Regnicoli. Delusione, infine, a Porta Solestà, dove Luca Innocenzi sognava il ‘cappotto’, impresa che in passato gli era riuscito già cinque volte. Il sestiere gialloblù, però, si è stretto attorno al proprio cavaliere che, nonostante questa giostra sfortunata, resta il più vincente di sempre.

m. p.