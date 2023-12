Ma intanto gli abruzzesi rilanciano sul Cordisco: unico modo per proteggere il nostro territorio

In Commissione Agricoltura hanno presenziato anche i rappresentanti della Regione Abruzzo. I delegati hanno ribadito la propria posizione e in rappresentanza del mondo del vino abruzzese: Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio tutela vini d’Abruzzo, e Tito Cieri, funzionario del Dipartimento agricoltura, hanno esposto le le ragioni di un territorio che vuole difendere la denominazione Montepulciano d’Abruzzo e farla solo utilizzare alle aziende della loro regione. Nelle prossime settimane si aspetta il parere del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, anche perché l’impasse in cui si è impantanato il Governo con questa ‘esclusiva’ sta rallentando l’iter di un decreto importante per tutto il sistema del vino italiano. "Con la reintroduzione del sinonimo ‘Cordisco’ nel registro nazionale della vite – ha dichiarato il presidente Nicodemi in un comunicato stampa – è stata accolta la nostra richiesta che vuole andare a tutelare la denominazione-vitigno che ad oggi è diventa un colosso a livello internazionale. Non abbiamo mai chiesto l’esclusività del codice 150 del vitigno ‘Montepulciano’, ma una diversa appellazione a seconda dei luoghi dove viene coltivato. Come già spiegato, applicando il sinonimo ‘Cordisco’ altri territori potranno ottemperare al nuovo Dm Etichettatura e al principio della corretta informazione, evitando illeciti utilizzi e usurpazione delle Dop in etichetta o nella pubblicità dei vini, che a nostro avviso ha il solo risultato di confondere il consumatore finale. L’impegno che il comparto vino sta portando avanti è far sì che la denominazione Montepulciano D’Abruzzo continui a essere espressione dei vini prodotti all’interno della regione e continui a connotare un territorio ed una vocazione ben definiti. Montepulciano d’Abruzzo – ha proseguito – è una denominazione in cui noi investiamo da anni, è la seconda denominazione rossista dopo il Chianti, un pilastro dell’enologia nazionale, e Montepulciano è ormai un marchio commerciale che fa gola a tanti. Aprire l’utilizzo di Montepulciano, che oggi è blindato sotto il cappello di Abruzzo e di Toscana andremmo contro l’obiettivo del DM etichettatura, che è quello di informare i consumatori". v. r.