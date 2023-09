Ma l’inflazione piega le imprese: quasi 500 perse in un anno

Da una parte ci sono i gruppi industriali ascolani in forte espansione e dall’altra tante aziende costrette a fare i conti con un’inflazione ormai alle stelle, i prezzi fuori controllo dei carburanti e dei tassi di interesse in continuo aumento e le ormai annose difficoltà sul piano del ricambio generazione, che le costringono a non vivere certo il loro momento migliore. A fotografare in maniera inequivocabile le criticità quotidianamente affrontate dalle aziende del territorio è l’indagine condotta dalla Cna di Ascoli, che a partire dai dati elaborati dal Centro studi Cna Marche fa il punto sulla demografia d’impresa e sulle prospettive occupazionali del Piceno. Un primo dato a imporre una seria riflessione sullo stato di salute dell’imprenditoria locale è il numero delle aziende attive al 31 agosto 2023: 20.310, ben 498 in meno rispetto al medesimo periodo del 2022, con un calo percentuale del 2,4% inferiore al dato regionale - 3,5% in meno, con 5.013 imprese perse nel giro di 12 mesi - ma non per questo meno preoccupante. In particolare, a pagare il prezzo più alto delle difficoltà vissute da chi fa impresa sono le aziende attive nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione (24 unità in meno tra l’agosto 2022 e l’agosto 2023), del commercio e riparazione auto e moto (-198 imprese), del manifatturiero (-62 imprese), del trasporto e magazzinaggio (19 aziende in meno) e, in maniera tutt’altro che sorprendente, delle costruzioni, che anche a causa del rebus Superbonus accusa un calo significativo di 46 unità, passando da 2.790 a 2.744 imprese dopo aver trainato con successo la ripresa economica del Paese nella fase post-pandemica. Nel panorama provinciale sono ben pochi i comparti a far registrare un saldo positivo tra il 2022 e il 2023: è il caso delle attività di noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese, che crescono di 22 unità con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno.

v.r.