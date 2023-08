"Ma quale alta accessibilità, una brutta figura in spiaggia"

Di recente l’amministrazione comunale di Grottammare ha inaugurato una spiaggia ad ’Alta accessibilità’ sul lungomare sud della città, peccato che i servizi non sono adeguati ai disabili. "La spiaggia è stata allestita con una passerella che conduce fin sotto gli ombrelloni che garantiscono zone di ombra. Fin qui nulla da eccepire, peccato che la struttura ’rinnovata’ non ha i fondamentali requisiti per permettere la completa fruizione dei servizi per persone disabili – affermano i membri della minoranza, Marco Sprecacè e Federica Concetti, consiglieri di Grottammare C’è – Sarebbero stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione del manufatto esistente, ma senza aver realizzato un bagno accessibile, dunque senza gli adeguamenti necessari per garantire le norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. In sostanza, una struttura inutile per le finalità che avrebbe dovuto svolgere. Sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni cittadini sorpresi e indignati. Alcuni fruitori della spiaggia ad ’alta accessibilità’ hanno denunciato agli stessi amministratori tali disservizi senza ricevere giustificazioni esaustive, tra queste Marco Giorgi, papà di Benedetta, che per primo ha evidenziato le sue perplessità mezzo social: "Basta farsi belli e bravi a discapito dei diversamente abili". Siamo ben lontani dalla realizzazione di una spiaggia ad ’Alta accessibilità’, chiederemo conto all’amministrazione delle azioni compiute. Tale modalità di lavoro va migliorata, questa amministrazione dimostra per l’ennesima volta superficialità e scarsa serietà nell’affrontare questioni complesse. Prima di tagliare il nastro e farsi fotografare durante l’inaugurazione, sarebbe stato opportuno aprire la porta della struttura e verificare le inadempienze. Ci saremmo risparmiati questa pessima figura". Marcello Iezzi