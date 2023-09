"Ma quale decoro, sporco e puzza"

Decoro urbano, asfalti, sanità e opere pubbliche: sono questi i temi che la dottoressa Aurora Bottiglieri ha deciso di toccare nel suo nuovo attacco all’amministrazione comunale: "Dove vive il sindaco? Di quale città è responsabile come amministratore? – scrive la consigliera di minoranza – Sulla pulizia della città c’è da dire che, ancora una volta, per tutta l’estate abbiamo avuto esalazioni pestilenziali in tutte le strade cittadine nei tratti ‘arredati’ dai cassonetti dell’immondizia. Quante volte vengono lavati i cassonetti? Suggeriamo al sindaco di fare una passeggiata in centro, nel ‘salotto buono’ lungo l’isola pedonale, e di osservare le condizioni dello ‘sberleffo’". E ancora: l’attenzione va al manto stradale: "Andare a piedi o in bicicletta è quasi un azzardo – prosegue Bottiglieri - ci vuole molta attenzione a destreggiarsi tra traffico, buche, sconnessioni varie che vantano una certa vetustà. Anche in questo caso consigliamo al sindaco una passeggiata in bicicletta nel centralissimo viale De Gasperi che lo porta sino al suo temporaneo ufficio". Quindi si passa ai servizi sanitari: "Mi limito a sottolineare che nel giro di due anni siamo passati da cinque postazioni di guardia medica turistica tra Cupra e Porto d’Ascoli, ad una sola presso la Croce Rossa, per il solo mese di agosto e solo nel pomeriggio. Credo che, a seguito di pressioni, nell’ultimo periodo sia stata riaperta la sede a Cupra". Bottiglieri cita anche alcune ‘incompiute’ dell’amministrazione: "Ancora una volta il completamento della riqualificazione del lungomare viene rinviato sine die, a quanto è dato sapere, dopo ben 20 anni dall’inizio dei lavori del primo lotto. Nel frattempo, tratti della pista ciclabile appena rifatta si stanno sgretolando, i giochi sul torrente Ragnola sono quasi tutti rotti, decine di punti luce sono non funzionanti da anni tra cui quelli dei quattro ‘obelischi’ sul ponte dell’Albula".