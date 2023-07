"Ma quale software, le manutenzioni fatte con gli appunti"

I consiglieri di minoranza di Grottammare, Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori, criticano la mancata manutenzione delle strade. "Una nota dolente per tante città italiane, Grottammare compresa. Ne va della sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei centauri, per non parlare dell’aspetto del decoro urbano – scrivono i due esponenti politici –. Ci si aspetterebbe un approccio scientifico al problema attraverso, almeno, un software in grado da una parte di raccogliere le segnalazioni dei cittadini, dall’altra di programmare i lavori e rendere trasparente l’azione amministrativa nei confronti della popolazione. Come fa una città turistica con più di 15mila residenti a fare a meno di uno strumento del genere? Un interrogativo che evidentemente l’amministrazione non si pone, poiché gestisce la manutenzione delle strade attraverso appunti, come ai tempi di Cavour. Altro che digitalizzazione e trasparenza: appunti che gli operai prendono quando eseguono i sopralluoghi. A questo punto il dubbio viene: il futuristico metodo degli appunti varrà anche per gli sfalci e per le altre attività connesse alla manutenzione e al decoro della città?"