Ma Stangoni tira dritto:: "Guardiamo al futuro"

A completare l’opera sulla Salaria, il sindaco Stangoni e il vice Capriotti hanno elaborato altri interventi per rimettere in moto il cratere. Tra gli altri, il percorso delle gole del Garrafo, il nuovo Hub turistico-culturale, l’intervento sul complesso termale e anche il ripristino della grotta sudatoria. L’amministrazione comunale, dunque, non si oppone alla scelta, ma anzi si dimostra favorevole.

Sindaco Stangoni, a cosa andrà incontro il territorio?

"Parliamo di un lavoro importante che quindi avrà bisogno di tempo, ci vorranno molti anni, però sarà anche un’opportunità per il nostro territorio. Così potremmo avere maggiori turisti e di conseguenza maggiori persone che si fermano nel comune. I tempi di percorrenza dell’intera Salaria si accorceranno di molto, e questo significa che per arrivare qui ci si metterà molto meno. Sicuramente verranno anche da altre zone d’Italia, da altre regioni. E questa non può che essere un’opportunità che va colta, perché porta benessere".

Cosa risponde ai malumori che circolano?

"Io sinceramente penso che si debba ragionare in un’ottica futura, non si può ragionare più pensando di vivere e di sostenere l’economia solo attraverso la persona che passa ad Acquasanta e poi magari si ferma solo un attimo per un caffe. Per me la cosa importante è che si vada in questi luoghi perché si scelgono come meta, non come luogo di passaggio. Non a caso le tante progettualità che stiamo mettendo in campo sono proprio in questa direzione".

Ad esempio?

"Rendere Acquasanta non più un passaggio lungo la Salaria, per una piccola tappa in un viaggio verso Roma, ma farla essere un punto di arrivo delle persone, dei turisti. Vogliamo che chi arriva qui si soffermi in zona, notino e vivano le terme, il turismo, gli eventi, oltre che quelle che sono le nostre peculiarità. Per questo motivo io vedo un aumento di quelle che sono poi gli sviluppi economici del territorio. Non credo che questo porterà la zona ad essere tagliata fuori, in primis perché tagliata fuori comunque non lo sarebbe: il tratto di Salaria interno rimane. In più ci sono circa 30 milioni di euro messi in moto per la risagomatura delle curve che dalla galleria di Favalanciata arriva fino a Quintodecimo: questo farà sì che i mezzi pesanti non passeranno più ad Acquasanta, eliminando così le grosse problematiche del centro storico. Stiamo migliorando le condizioni del territorio, ma bisogna guardare in ottica futura".

