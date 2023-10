Ma sul caso dalla Prefettura arriva un nulla di fatto

Nella risposta ai residenti, la Prefettura ha fatto sapere di aver affrontato la situazione nel corso di un apposito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuto il 6 settembre. Riconosciuti i disagi derivanti dalle limitazioni imposte alla ordinaria viabilità, rilevando che la posizione dello stadio Del Duca, presente nel centro urbano, comporta fisiologiche criticità che incidono sul benessere degli abitanti del quartiere. Al momento però da palazzo San Filippo fanno sapere che non è possibile individuare misure alternative che vadano a modificare in modo sostanziale l’approccio finora adottato attraverso una pianificazione condivisa da un gruppo operativo di sicurezza. Tuttavia si è concordato che eventuali situazioni occasionali o urgenze manifestate dai residenti verranno opportunamente considerate da parte della polizia locale.