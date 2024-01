Macchiette e maschere già all’opera: quasi un mese di eventi

Manca meno di un mese all’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli, ma l’associazione diretta da Marco Olori che si occupa dell’organizzazione della manifestazione insieme al Comune, così come le macchiette e i gruppi, sono già al lavoro per uno degli appuntamenti più amati dal popolo ascolano. La settimana di Carnevale, quest’anno, è in programma dall’8 al 13 febbraio, ma l’apertura ufficiale ci sarà, come tradizione, il 17 gennaio, e dunque mercoledì prossimo, nel giorno di Sant’Antonio Abate. Ricco il programma di eventi che è stato stilato dal comitato festeggiamenti e dalla parrocchia di San Giacomo della Marca per festeggiare il protettore degli animali. Il primo appuntamento c’è domenica con la sfilata dei cani e dei proprietari in onore del Santo, alle 11, nel chiostro di San Francesco. Tante le iniziative del 17 gennaio: per tutto il giorno, in collaborazione con il centro ippico ‘Le Coste’, si svolgerà la ‘XI cavalcata di Sant’Antonio, mentre alle 13, in piazza Arringo, verrà esposta la statua del Santo. Alle 15 avrà inizio la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli impartita dal vescovo Gianpiero Palmieri e, a seguire, alle 15.30 partirà la processione che da piazza Arringo si muoverà fin verso la parrocchia di San Giacomo della Marca a Borgo Solestà dove, alle 17, sarà celebrata la messa di chiusura della festa. Alle 20, infine, è in prevista la cena di Sant’Antonio. Il programma si chiuderà il 20 e 21 gennaio quando, a partire dalle 16, in centro storico si svolgerà la XI rassegna dei canti di questua. Quindi, di lì a poco, sarà l’8 febbraio, primo giorno della settimana di Carnevale quando l’apertura ufficiale sarà affidata agli studenti delle scuole cittadine che, in maschera, daranno vita al Carnevale delle scuole, la mattina del giovedì grasso, in piazza del Popolo e in piazza Arringo. Nel pomeriggio, per la gioia dei più piccoli, arriverà la grande ospite dell’edizione 2024 della festa carnascialesca: Cristina D’Avena si esibirà live nel salotto cittadino, alle 16, in compagnia dei Gem Boy. La cantante, famosa per l’interpretazione dei brani più famosi dei cartoni animati, tornerà dunque a Ascoli, come ha fatto per tanti anni in passato, per animare il pomeriggio del giovedì grasso, giornata dedicata ai bambini. Il venerdì e lunedì di Carnevale, invece, dovrebbero essere quest’anno animati dalle associazioni giovanili su proposta dell’associazione guidata da Marco Olori. Il sabato sarà invece come sempre il giorno che segna il termine, alle 12, delle iscrizioni al concorso mascherato e, contestualmente, il giorno che vede le prime uscite delle maschere. Quindi, il clou della settimana carnascialesca ci sarà domenica e martedì con il Carnevale in piazza.