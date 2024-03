Macchina fotografica ritrovata dopo un furto:: "Quanti ricordi dentro"

Grazie a un ritrovamento casuale, gli agenti di polizia locale della Provincia di Ascoli hanno rinvenuto un oggetto di grande valore affettivo restituendolo al legittimo proprietario. La vicenda è iniziata qualche mese fa quando il commissario Virgilio Marozzi e l’ispettore capo Emidio Capanna, durante un’attività di controllo per la pesca sportiva, hanno scorto su un tratto dismesso della Salaria la custodia di una macchina fotografica ai bordi della carreggiata. Sembrava uno dei soliti rifiuti abbandonati lungo le strade ma decidono comunque di verificare il contenuto dell’involucro e hanno trovato una macchina fotografica di tipo professionale, ancora funzionante malgrado esposta ad animali ed intemperie. Sono quindi iniziate le indagini per risalire al proprietario, scoprendo anche che il bene rivenuto non era stato smarrito ma costituiva parte di una refurtiva proveniente da un colpo messo a segno lo scorso settembre in provincia di Rieti. "Ci sono stati attimi di vera commozione quando abbiamo riconsegnato l’apparecchio fotografico alla legittima proprietaria – sottolinea il comandante della Polizia Provinciale Eugenio Vendrame – la signora ha infatti rimarcato il grande significato del bene restituito, evidenziato il fatto che la scheda fotografica conteneva numerose immagini scattate in vari anni".