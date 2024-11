Macchini al Festival storie

Il teatro Italia di Montappone, recentemente rinnovato, si prepara ad accogliere il primo dei due appuntamenti con il Festival Storie, il festival che da luglio sta animando le piazze e i piccoli teatri di 12 borghi tra il fermano e il maceratese. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 21.30, con protagonista assoluto Piero Massimo Macchini. Il comico fermano porterà sul palco uno spettacolo unico e coinvolgente che, con la sua comicità inconfondibile e il suo talento per l’osservazione della realtà, affronta un tema che ha toccato tutti: l’epopea del Bonus 110%. Attraverso ironia e satira, il comico trasforma la storia di una ristrutturazione – quella della casa di famiglia – in un racconto che diventa anche metafora della vita. La serata di venerdì, grazie a un artista capace di ridere di sé e della società, sarà un momento di condivisione, risate, ma anche un invito a riflettere insieme.

Macchini, nel suo spettacolo 110%, prende spunto dal celebre bonus per le ristrutturazioni. Come ha avuto l’idea di trasformare un tema così concreto in un’occasione di comicità?

"Lì è come essere di fronte ad un bivio, da una parte una collera perenne dove tutto vira verso il sarcasmo, un tipo di umorismo che non aiuta, dall’altra parte invece hai la possibilità di raccontare questa storia, che è la storia di molti italiani, dal tuo punto di vista, facendola diventare una storia condivisa e condivisibile. Anche perchè diciamo la verità, 110 o no, la ristrutturazione della casa è sempre una tragedia. Questo è sia uno spettacolo comico, in cui si ride molto, ma ammetto, anche di denuncia".

Il Festival Storie valorizza il racconto in tutte le sue forme. Qual è il suo contributo al ’racconto’ di un territorio come quello fermano?

"Il territorio l’ho raccontato in lungo e in largo ormai, sotto tanti punti vista, quindi il mio è un contributo al 110% (ride, ndr.). Seriamente, secondo me in questo periodo di humor nero dilagante, di nichilismo assoluto, c’è bisogno di ridere con più leggerezza e prendersi meno sul serio. Io ormai sono orgoglioso di essere un veterano del Festival Storie, vengo sempre con piacere perchè è un’eccellenza che porta cultura e spettacolo nelle piccole comunità colpite dal terremoto. Anche con la comicità, che è una forma di cultura che non solo intrattiene, ma illumina, racconta e rende le cose più affrontabili. E’ facile fare la stagione nei grandi teatri con fondi importanti e nomi di grido, ma poi la sensazione è quella di stare nel salotto di casa, ma con le poltrone incelofanato". I biglietti sono disponibili ai numeri 0734.632800 e 0734.710026, 15 euro intero, 8 euro (ridotto under 14).