Macellazioni, regole da seguire. Controlli a tappeto dei forestali

E’ severamente vietato sgozzare i maiali senza essere storditi con l’apposita pistola. Le sanzioni per i trasgressori sono salate. In questi giorni tutte le amministrazioni comunali, in particolare quelle dell’entroterra, hanno diramato le normative di legge affinché siano rispettate le regole della macellazione domiciliare, che ha le sue radici nella tradizione della carne "fatta in casa". Va però ricordato che devono essere rispettate certe regole, tra queste, in primo luogo, il rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale o che non preveda lo stordimento dell’animale. E’ quest’ultimo aspetto che preoccupa maggiormente i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) sezione di Ascoli che annuncia, di concerto con il servizio veterinario e carabinieri forestali, controlli a tappeto nelle campagne a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini.

Le macellazioni domiciliari, riguardanti nella stragrande maggioranza dei casi la specie suina, avvengono soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio, dedicati alla tradizionale ’salata’. "E’ un incredulo dottor Toscani, responsabile del dipartimento prevenzione veterinaria che ci ha risposto al telefono – raccontano i vertici dell’Anpa di Ascoli – Si è ritenuto scandalizzato che nel 2023 ci siano ancora persone che in barba a una precisa normativa continuano a esercitare certe pratiche. Esistono precise leggi che regolano la procedura per l’uccisione dei maiali nelle campagne. L’animale dev’essere stordito con apposita pistola. A disposizione della cittadinanza ci sono i carabinieri forestali, che dietro segnalazione sul 1515, si recheranno immediatamente sul posto. L’unità operativa di Ancona ci ha più volte allertato in merito a queste vere e proprie mattanze e offrirà tutta la propria competenza per far cessare definitivamente questo fenomeno".

Marcello Iezzi