’Madama. Butterfly’ al Ventidio

È ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini il secondo titolo della Stagione 2024/2025 della Fondazione Rete Lirica delle Marche. Il capolavoro giapponese, dopo l’applauditissimo debutto a Fano e la prima replica a Fermo, arriverà domani sera alle ore 20.30 al Teatro Ventidio Basso, dopo l’anteprima dedicata ai giovani delle scuole medie e superiori andata in scena ieri pomeriggio.

L’opera lirica è stata presentata ieri dall’assessore Donatella Ferretti, affiancata dal presidente della Fondazione Rete Lirica delle Marche, Francesco Ciabattoni, dal direttore Caterina Pierangeli, dal direttore d’orchestra Cesare Della Sciucca e da Corrado Alfonzi di Confindustria, partner della Fondazione. "E’ una collaborazione che va avanti da anni – ha detto la Ferretti – e il Comune di Ascoli è molto soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la Fondazione che offre l’opportunità a tanti giovani protagonisti di poter esordire. Qui ad Ascoli ci sarà l’esordio del giovane tenore Matteo Roma che interpreterà Pinkerton, e c’è già il teatro tutto esaurito per questa serata".

Soddisfatto il presidente Ciabattoni: "Avremo Cesare Della Sciucca che dirigerà l’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’. In scena ci sarà anche il Coro del Teatro della Fortuna preparato da Mirca Rosciani. Protagonista un cast di voci già affermate ma giovani, secondo la cifra distintiva della proposta artistica della Rete Lirica: Vittpria Yeo, soprano sudcoreano, sarà Cio-Cio San, mentre Danbi Lee sarà Suzuki e Sergio Vitale sarà Sharpless. Per la regia, lo spettacolo porta la firma del celebre soprano Renata Scotto ripresa, per questa produzione, da Renato Bonajuto".

La direttrice Cristina Pierangeli ha infine annunciato la notizia che anche il Teatro delle Muse di Ancona si unirà ai tre che fanno già parte della Fondazione Rete Lirica delle Marche.

Valerio Rosa