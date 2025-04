Made in Piceno in pericolo. Dopo una crescita del 20% in esportazioni ora c’è da preoccuparsi

Il ciclone Trump e i suoi dazi colpiscono anche il Piceno, dove l’incidenza delle esportazioni negli Usa è particolarmente rilevante. Secondo un’analisi condotta da Ista e Prometeia e diffusa da Il Sole 24 Ore tale quota si attesta al 12,4%. La quota più consistente delle esportazioni è destinata al mercato del vecchio Continente. Infatti in Europa la quota di esportazione è pari al 57% mentre nell’extra UE del 43%. Secondo lo studio la provincia di Ascoli, grazie all’incidenza delle vendite oltreconfine di prodotti farmaceutici, l’export ha una quota pari a oltre la metà del Pil a dimostrazione di quanto incide nella creazione della ricchezza sul territorio. Analizzando i numeri emerge che nel 2024 le esportazioni della provincia di Ascoli hanno raggiunto quota 2.950,5 milioni di euro con un incremento del 15,5% rispetto al 2019. L’incidenza di ogni cento euro di Pil è pari al 50,6% e pone la provincia ascolana ai primi posti in Italia insieme alle più virtuose realtà soprattutto del notd Italia. Dagli economisti vengono definite le "multinazionali tascabili" e identificano le imprese di medie, ma a volte anche di piccole dimensioni, che competono con successo sui mercati internazionali. Nel panorama regionale, gli Usa rappresentano il terzo Paese di destinazione dell’export marchigiano dopo Francia e Germania. In particolare, secondo l’elaborazione del Centro studi CNA Marche a partire dai dati Istat, da gennaio a settembre 2024 il Piceno ha esportato negli Usa beni per 312 milioni di euro, di cui 220 in articoli farmaceutici e chimico-medicali, quasi 16 milioni di euro in prodotti in gomma e materie plastiche e altri 13 milioni in prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori. Seppur con un’incidenza diversa in base ai settori di riferimento, il settore farmaceutico e le piccole imprese della meccanica, della moda e dell’agroalimentare rischiano di pagare a caro prezzo una scelta che, a conti fatti, compromette il lavoro svolto sul territorio per promuovere il Made in Italy. Nei primi tre trimestri del 2024, infatti, escludendo il netto calo del comparto farmaceutico (-77%), l’export provinciale poteva vantare una crescita del 19,2%, in controtendenza con il dato complessivo regionale depurato anch’esso dell’export del settore farmaceutico (-3,0%), a conferma della competitività sui mercati internazionali delle produzioni della provincia, in particolare delle produzioni alimentari, il cui export è incrementato tra gennaio-settembre 2023 e gennaio-settembre 2024 di oltre 10 milioni di euro, più di due terzi dell’aumento dell’export regionale del settore alimentare (16,3 milioni).

Vittorio Bellagamba