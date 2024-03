Madonna degli Angeli, via ai lavori di restauro

Al via i lavori di restauro e consolidamento del santuario della Madonna degli Angeli a Chiarini, a Castel di Lama. I lavori si sono resi necessari, a seguito dei danni causati dal sisma del 2016, che in particolare hanno causato il distacco della facciata e importanti lesioni generalizzate sulle muratore, alla volta e cedimenti fondali. I lavori sono iniziati alcuni giorni fa e termineranno entro 9 mesi. La chiesa è stata dichiarata inagibile, per questi motivi il restauro è inserito nella ricostruzione pubblica per gli edifici danneggiati. Si tratta di una splendida chiesa, il cui nome ‘Madonna degli Angeli’ è stato attribuito a seguito dell’importante decorazione che occupa tutto lo sfondo dietro l’altare, un’antica immagine: un affresco della Madonna col bambino in braccio.

Il clipeo centrale è sostenuto e decorato come un reliquiario, con Angeli in stucco. Questa decorazione è attribuibile, anche se non ci sono documenti attestanti, a Giuseppe della famiglia Gisaffatti, artisti ascolani. I lavori prevedono il consolidamento della struttura e il restauro dell’ interno.

La chiesa fu costruita dal 1693 al 1695 come è scritto in un antico documento dell’archivio parrocchiale di Castel di Lama. Per l’inizio dei lavori dell’allora chiesa Beatissima Vergine della Lama intervenne l’illustrissimo Fadulfi, allora vescovo di Ascoli. La chiesa ha stile romano con la facciata di mattoni e con portico a tre archi frontali. All’interno della chiesa ci sono opere d’arte di particolare pregio e interesse tra cui le tele dell’artista Nicola Antonio Monti, che operò tra il 1736 e del 1745. Nel 1950 la chiesa è stata già oggetto di un importante restauro, ma dopo il terremoto de L’Aquila, la chiesa è stata chiusa perché inagibile.

L’edificio religioso allo stato attuale presenta importanti criticità conservative sia dal punto di vista delle strutture che degli apparati decorativi. Le aree oggetto dei lavori di restauro e consolidamento saranno le fondamenta, la parte interna e tutti gli stucchi e il porticato. L’auspicio è che la chiesa possa tornare all’antico splendore ed essere restituita al più presto alla comunità, che gli è particolarmente affezionata e devota.

Maria Grazia Lappa