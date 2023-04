Madonna dell’Ambro: un conventino per cercatori d’infinito

"Ci sono..", il pezzo andrà avanti così. Ci sono tre santi raffigurati sulla parete dell’altare. Sono gli iniziatori e i continuatori del Santuario della Madonna dell’Ambro: san Benedetto, san Romualdo, san Francesco: benedettini, avellaniti e cappuccini. Ci sono affrescati sulle volte e sulle colonne i Profeti, gli Evangelisti, le donne della Bibbia. Ci sono le Sibille che nulla hanno più a che fare con la magia ma trovano accoglienza in una cristianità che niente rifiuta ma tutto ricomprende. C’è disegnata la Pastorella muta che riebbe la parola grazie alla Vergine Maria: storialeggenda all’inizio del sacro edificio. E c’è Lei, la madre di Cristo, cui è dedicato il Santuario. La statua guarda l’est dove sorge il sole, la luce, Suo figlio. Ma dove arrivavano e arrivano i tanti pellegrini, i tanti fedeli, i tanti tanti che avvertono un richiamo verso questa oasi di serenità tra il Monte Priora e Castel Manardo. È il luogo più esplicito del "Laudato Si’", lode al creato e al suo Creatore. Luogo di preghiera e accoglienza, di nuova cultura e ospitalità. Il Santuario è tornato ad essere quel che era: asilo per viandanti in ricerca della strada per la meta intravista. "Conventino" o "Casa dei Religiosi" lo hanno chiamato sabato scorso, giorno dell’inaugurazione. Piccola struttura a fianco della chiesa, con alcune camere, refettorio, due sale... e silenzio... e riflessione. C’erano, sabato, quanti hanno aiutato i cappuccini a rendere possibile il conventino. C’erano i vertici della Fondazione Carisap: il presidente Mario Tassi e il vice Fabio Paci, il sindaco di Montefortino Ciaffaroni, i vertici dell’Arma di Montegiorgio, i padri Fabio e Gregorio, il gruppo architetti di Stefano Paccaroni e i titolari della ditta Alssandrini. E c’era anche il senatore Guido Castelli, che molto della sua educazione la deve ai cappuccini. Padre Gianfanco Priori, il rettore, ha fatto gli onori di casa; don Giordano Trapasso, vicario generale dell’arcidiocesi di Fermo, ha celebrato la messa. E c’era, nella memoria, anche lui: Antonio Serafini, il "vaccaro", imprenditore del latte a Roma, montefortinese d’origine, e, soprattutto, finanziatore del Conventino nei primi anni dello scorso secolo, e della strada che porta al Santuario. Infine c’era nella nostra mente, ma non solo, Amedeo Grilli, già presidente Carifermo Spa, che scommise, finanziando i lavori, sulla rinascita del Santuario, punto di ogni aggregazione. Ed ora? Ora, si continuerà l’inno quotidiano alla Madonna, s’incrementeranno i pellegrinaggi, arriveranno i cercatori dell’Infinito. Sarà un cantico alla bellezza e alla sua Origine.

Adolfo Leoni