Maestri del lavoro, incontro col sindaco Vesprini

Incontro conoscitivo e di proposte di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio ed i rappresentanti del Consolato Maestri del Lavoro delle province di Ascoli e Fermo. Al colloquio hanno preso parte il console interprovinciale Giorgio Fiori, il segretario Alfredo De Marco ed i dirigenti Giovanni Amabili e Marina Vita. Durante l’incontro sono state presentate le attività del Consolato tra cui la ‘Testimonianza Formativa’ che viene proposta da tempo sul territorio in collaborazione con i primari istituti scolastici, ed è stata proposta al sindaco Vesprini l’opportunità di intitolare una via, piazza o largo della città, ai Maestri del Lavoro d’Italia. I rappresentanti del Consolato hanno infatti evidenziato che, ad oggi in Italia, sono 229 i Comuni che hanno dedicato una via o piazza alla categoria. Di questi 13 sono Comuni marchigiani mentre tre appartengono alla provincia di Ascoli Piceno: Castel di Lama, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Fiori ha ricordato che i Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la ‘Stella al Merito del Lavoro’, conferita dal Presidente della Repubblica a chi ha prestato almeno 25 anni di ininterrotta attività lavorativa alle dipendenze di una o più aziende private, distinguendosi durante la propria carriera. Il sindaco Vesprini ha ascoltato con attenzione i referenti del Consolato dei maestri del lavoro, complimentandosi per le lodevoli attività poste in essere sul territorio e promettendo che qualora se ne creassero le condizioni idonee, verrà valuta l’opportunità di intitolare una via, piazza o largo, della città, ai Maestri del Lavoro d’Italia.