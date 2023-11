Magazziniere per azienda di accessori per infissi

Azienda di Osimo, che opera nel settore della produzione e del commercio di accessori per infissi, ricerca un magazziniereassemblatore. L’impiegato dovrà occuparsi dello scarico della merce in arrivo, del controllo ddt fornitori, della preparazione dei bancali per le spedizioni, dell’imballaggio dei prodotti finiti, del controllo qualità. I requisiti richiesti: patente B (automunitoa), diploma di secondo grado (scuola superiore). Il contratto proposto è a tempo determinato con la possibilità di rinnovo, a tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi ad occupare questa posizione inviare il proprio curriculum vitae a centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it indicando il codice di riferimento 3688348. E’ anche possibile contattare il centro per l’impiego di Ancona al numero 0712137532.