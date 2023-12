Maggioni, si va verso il restyling. Ok alla copertura per il padel

Se viale Buozzi e la rotonda Giorgini sono il salotto della riviera, lo schiocco delle racchette che proviene dal Circolo Tennis ‘Maggioni’ ne è l’orologio, il pendolo che scandisce le ore, i giorni, gli anni del cuore di San Benedetto. Un’istituzione che detta, nella sua misura, la qualità della vita di una città che ora si trova di fronte a un bivio: fare il salto di qualità oppure attendere ancora il vento favorevole. Ma il tempo del cambiamento ora sembra essere arrivato. A confermarlo è lo stesso Afro Zoboletti, che durante la tradizionale cena di Natale ha annunciato un’importante novità in merito al polo sportivo: dal comune, infatti, è arrivato il nulla osta per la copertura di due campi da padel, e questa non è solo una buona notizia in sé, ma rappresenta anche il trampolino di lancio per interessanti – e necessari – sviluppi.

"Con la realizzazione della copertura potremo usare i campi anche d’inverno – dice il patron del ‘Maggioni’ – questo è un primo passo per iniziare a smuovere le acque". Al sontuoso banchetto imbandito dal ‘Sasushi’, d’altronde, hanno partecipato anche il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli, segno che il vertice comunale ha intenzione, questa volta, di operare una svolta attesa ormai da 10 anni. L’opera dovrebbe richiedere un investimento di 120mila euro mentre il progetto di restyling, dato il momento storico, è stato modificato. "Per il prossimo evento si potrebbe pensare ad una tribuna mobile – continua Zoboletti – visto il grande successo al torneo della scorsa estate, credo che si potrebbe lavorare ad una soluzione temporanea, in modo da arrivare ad una capienza compresa fra 1.200 e 1.500 posti". Il primo passo sarà comunque la copertura del padel, che potrebbe fare da apripista per interventi futuri, finiti nelle pastoie della burocrazia: "All’Atp dobbiamo dare segnali concreti di crescita, spettatori ed atleti vanno ospitati nel migliore dei modi".

Non solo. Per organizzare tornei di livello bisognerà predisporre servizi accessori, come la zona food. L’idea, quindi, potrebbe essere quella di un affidamento diretto della struttura, in modo che al ‘Maggioni’ possano progettarsi investimenti di rilievo. "Speriamo – conclude il presidente – che il comune riconosca l’interesse pubblico di quanto facciamo e di quanto abbiamo intenzione di fare". In gioco ci sono le competizioni più prestigiose di questo sport. Il grande tennis è dietro l’angolo, e i suoi eroi, come Jannik Sinner, potrebbero presto entrare a far parte di questo magico pendolo.

Giuseppe Di Marco