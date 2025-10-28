Maggioni: verso l’intesa per la riqualificazione

Si è svolto ieri in Comune a San Benedetto l’incontro tra amministrazione comunale e Circolo Tennis Maggioni, un appuntamento interlocutorio verso la definizione della vicenda legata alla gestione e alla futura riqualificazione dell’impianto sportivo. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il sindaco Antonio Spazzafumo e il presidente del circolo Afro Zoboletti, insieme ai tecnici comunali e ai referenti dell’associazione sportiva. L’obiettivo condiviso, come emerso al termine della riunione, è quello di raggiungere, a breve e sicuramente entro la fine dell’anno, un’intesa definitiva sui canoni di concessione e sulle modalità amministrative che consentano di avviare l’iter progettuale per il rinnovamento della struttura. Il prossimo passo dovrà essere la convocazione della conferenza dei servizi come conferma lo stesso sindaco Antonio Spazzafumo che conferma anche le tempistiche e la volontà di accelerare per trovare al più presto la cosiddetta quadra. Il confronto ha permesso di fare chiarezza su diversi aspetti rimasti in sospeso, tra cui la valutazione delle somme richieste dal Comune per l’occupazione dell’area e il riconoscimento degli interventi di manutenzione e miglioramento già realizzati dal circolo negli ultimi anni.

L’obiettivo, spiegano dal Municipio, è arrivare a una soluzione equilibrata e sostenibile, che tenga conto del valore sociale e sportivo dell’attività svolta dal sodalizio. Una volta chiusa la partita economica, si potrà entrare nella fase successiva: l’avvio del progetto di riqualificazione complessiva dell’impianto, già delineato in una serie di rendering che anticipano un restyling profondo. Il piano prevede la ristrutturazione del campo centrale, la realizzazione di nuovi spazi per il pubblico, una club house moderna e due campi da padel sul lato che costeggia viale Marinai d’Italia, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva e rendere il complesso più accessibile. Ottimista il presidente del circolo Afro Zoboletti che punta anche a riportare il torneo internazionale Atp Challenger, assente da due edizioni, in Riviera, proprio a causa di alcune mancanze strutturali. La riunione di ieri segna dunque un passo concreto verso la ricomposizione di una vicenda complessa, in cui la volontà di collaborazione sembra aver preso il posto delle incomprensioni. Se il cronoprogramma verrà rispettato, entro la fine dell’anno potrà essere firmata l’intesa che aprirà la strada a una stagione di rilancio per il Circolo.

Emidio Lattanzi