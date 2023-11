"Maggiore conoscenza, ora si denuncia di più"

Crescono nel Piceno, rispetto al passato, gli accessi nei consultori e nei Pronto soccorso, così come le chiamate alla centrale operativa del 118, per violenza di genere. Di questo si è parlato, ma anche dell’importanza della prevenzione, del ruolo della rete dei servizi territoriali per la presa in carico, e dei meccanismi di tutela delle vittime, nel corso del convegno ‘La rete contro la violenza sulle donne’ organizzato ieri, al palazzo dei Capitani, dall’Ast di Ascoli nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale che si celebra il 25 novembre. A portare i propri saluti il direttore dell’Ast, Nicoletta Natalini, che ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione nei confronti del fenomeno in tutti gli ambiti professionali, anche in quello sanitario. Francesca Fabiani, psicologa del consultorio di Ascoli, ha invece sottolineato come i numeri degli accessi, delle richieste di aiuto, per violenza, siano aumentati, anche per via di una maggiore consapevolezza. "Dopo una certa flessione nella fase di emergenza pandemica – dice la Fabiani –, i casi sono risaliti e nel 2023 abbiamo registrato un aumento piuttosto sensibile. Questi dati, però, vanno letti nel senso che è possibile che siano aumentate le rilevazioni. C’è una maggiore conoscenza del fenomeno a livello di istituzioni, e le donne cominciano a denunciare un po’ di più. C’è dunque un non attenuarsi del fenomeno violenza di genere, ma allo stesso tempo ce se ne occupa con un sapere condiviso, con una maggiore attenzione e sensibilità da parte dei soggetti istituzionali preposti alla presa in carico. Quando la donna arriva a chiedere aiuto è al culmine di una situazione che si è cronicizzata, e il più delle volte è dipendente economicamente dal proprio partner e necessità di una presa in carico multidisciplinare. A fine ottobre, al consultorio di Ascoli, su 135 richieste dell’autorità giudiziaria, 60 casi erano di violenza di genere con minori. A fronte di 4 richieste spontanee".

Il primo luogo dove si rivolgono le donne che hanno subito violenza generalmente è il Pronto soccorso. "Noi – dice il direttore del Pronto soccorso di San Benedetto, Giuseppina Petrelli : cerchiamo di intercettare le situazioni di violenza, non solo quelle dichiarate, ma anche quelle potenziali, informando le vittime della possibilità di rivolgersi alle strutture territoriali, ai centri antiviolenza, così da stimolare in loro un percorso di uscita. La maggioranza dei casi sono violenze ripetute che non mettono in pericolo la vita delle donne, ma anche casi di minacce. Nel periodo Covid c’è stata una riduzione di accessi, ma ora stanno aumentando nuovamente: nel 2023, fino ad ora, una settantina. Prima del Covid siamo arrivati a circa 85 l’anno".

Lorenza Cappelli