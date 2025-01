Maggiore, salta Coppari. Il nuovo cavaliere è Rauco

Colpo di scena al sestiere di Porta Maggiore. Salta, infatti, l’approdo in neroverde di Denny Coppari come nuovo cavaliere per le Quintane del 2025. Il comitato appena eletto, guidato dal caposestiere Gino Petronio, da tempo stava trattando con il 38enne di Treia, come anticipato già a novembre dal Carlino. Sembrava tutto fatto, anche se il contratto non era stato firmato. Poi, nelle ultime settimane, una brusca frenata ha fatto saltare l’accordo.

Porta Maggiore, così, ha deciso di puntare su un altro profilo interessante. Si tratta del 29enne aretino Adalberto Rauco, che fino allo scorso anno era proprio la riserva di Coppari a Porta Tufilla. Non c’è ancora l’ufficialità, che però dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, quando il comitato neroverde si riunirà per prendere la decisione definitiva. Rauco non ha mai debuttato alla Quintana di Ascoli, pertanto sarebbe all’esordio. Ma in altre giostre d’Italia, tra cui quella di Foligno, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bella figura anche al campo Squarcia.

Con la sua eventuale ufficializzazione a Porta Maggiore, dunque, si chiude il cerchio relativo ai cavalieri che parteciperanno alle Quintane del 2025. L’ultima novità, anche quella anticipata a novembre dal Carlino, era stato l’approdo di Mattia Zannori (ex di Porta Maggiore) a Porta Tufilla. Per il resto, super confermati Luca Innocenzi a Porta Solestà, Lorenzo Melosso a Porta Romana, Davide Dimarti alla Piazzarola e Tommaso Finestra a Sant’Emidio.

Matteo Porfiri