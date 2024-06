Maggiorenni ad Appignano, doni speciali

Ad Appignano del Tronto la festa della Repubblica Italiana si festeggia insieme ai nuovi maggiorenni, a cui per l’occasione è stato consegnato un buono per eventi cinematografici e la Costituzione Italiana. "Abbiamo discusso – dichiara il sindaco Sara Moreschini – di come l’Italia è diventata la Repubblica che conosciamo oggi, parlando di valori fondamentali come la libertà e la democrazia. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari di dell’Avis comunale di Offida presenti per sensibilizzare i ragazzi sul tema della donazione, un gesto semplice che può salvare tante vite".