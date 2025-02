Magistrati, sciopero e assemblea

L’Associazione Nazionale Magistrati, di fronte alle riforme costituzionali in corso di approvazione ha deciso – tra le altre iniziative – di proclamare una giornata di ’sciopero’ per domani. "L’obiettivo è richiamare l’attenzione di tutti e trovare spazi per poter argomentare ed essere ascoltati, di fronte a riforme che – ne siamo convinti – non migliorano in alcun modo il funzionamento del sistema giustizia, e vanno invece direttamente a compromettere delicati equilibri costituzionali e a indebolire le garanzie dei diritti per ciascun cittadino, prima e più ancora che per i magistrati, vulnerando le possibilità e le aspettative per una giustizia giusta ed equanime" spiega l’Anm delle Marche.

Per un confronto su questi temi domani alle 11 l’Anm ha organizzato un’assemblea: aperta a tutti – che si terrà nel Palazzo di Giustizia di Ancona. Nel corso della assemblea interverranno Umberto Monti (presidente Anm Marche e procuratore della Repubblica di Ascoli), Giovanni Di Cosimo (Diritto Costituzionale Università Macerata), Gianni Marasca (presidente Ordine Avvocati Ancona), Marta Cerioni (Diritto Costituzionale Università Politecnica delle Marche), Maurizio Blasi (giornalista).