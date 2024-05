Magliano, Progetto ‘Outdoor & English’ per bambini della scuola elementare anticipa lezioni innovative all’aperto

Una speciale lezione rivolta ai bambini della scuola elementare di Magliano per anticipare lo stimolante progetto ‘Outdoor & English’ che prenderà il via nel prossimo anno scolastico. Si tratta di un progetto che prevede lezioni all’aperto, che sfruttando le situazioni del momento: gli oggetti, l’architettura del paese, l’incontro con una persone servirà a fornire lezioni utili nella vita quotidiana, in questo caso una lezione di inglese. Un progetto innovativo e stimolante, infatti, restando all’area aperta i bambini mostrano maggiore concentrazione, fanno anche attività motoria e quindi sono meno stressati e migliorano anche le relazioni sociali. Il progetto è stato sviluppato da Paola Nicolini dell’Unicam, le educatrici del Centro Bilingue, le maestre di Passo San Ginesio, dell’Isc di Monte Urano e la preside Isidori.