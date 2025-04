Magni nuovo capo di Gabinetto in Prefettura

Si è insediato presso la Prefettura di Ascoli il nuovo capo di Gabinetto, viceprefetto aggiunto, Francesco Magni. Nominato viceprefetto aggiunto , ha assunto dal 31 marzo l’incarico di capo di Gabinetto della Prefettura di Ascoli, conferitogli dal prefetto Sante Copponi che ha formulato al dirigente i migliori auguri di buon lavoro, auspicando una fattiva collaborazione nell’interesse dell’amministrazione. Magni è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tre e in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano "La Statale".. Magni, dal 18 maggio 2018 al 18 settembre 2023, ha prestato servizio, in qualità di Funzionario amministrativo altamente qualificato, presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano – sezione di Monza e della Brianza. È stato nominato Consigliere di Prefettura e, successivamente, ha svolto un tirocinio operativo.