Maicol Castelli trionfa a Narni nel salto ad ostacoli

Piccoli campioni ascolani crescono. Splendido successo ottenuto da Maicol Castelli che, in sella a Beverly du Chateau Hollogne (cavalla belga di 16 anni) è riuscito a sbaragliare la concorrenza e salire sul gradino più alto del podio nella categoria ‘criterium juniores’ dei campionati centro-meridionali 2023 di salto ad ostacoli andati in scena nell’ultimo fine settimana al circolo ippico Regno Verde di Narni. La competizione Fise (Federazione italiana sport equestri) ha visto la partecipazione di circa 630 binomi, tra cavalieri ed amazzoni provenienti da varie regioni come Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Umbria. In rappresentanza della regione marchigiana erano presenti gli allievi del centro ippico Piceno che sono riusciti a conquistare ottimi risultati grazie alla guida dell’istruttore federale ascolano Maurizio Celani. Il piccolo Andrea Taboga, in sella al pony Halloween, ha chiuso al sesto posto della categoria ‘primi galoppi lp50’, mentre Benedetta Panichi sul pony Morgan si è classificata nona tra i ‘debuttanti Ibp80’. A seguire sono arrivati anche il sesto posto di Simone Panichi in sella a Ramonas nella categoria ‘criterium ambassador’ ed infine Edoardo Celani in sella ad Humphrey, ottavo nella categoria ‘criterium young rider’.

mas. mar.