Maio: "All’Atletico Ascoli sto benissimo"

L’Atletico Ascoli, ora si gode finalmente il suo centravanti. Contro la Civitanovese si è visto il ‘vero’ Francesco ‘Checco’ Maio: un attaccante completo capace di fare gol, di regalare assist ai compagni, di tornare dietro a dare una mano a centrocampo e di essere una continua spina nel fianco degli avversari. Quel centravanti ammirato lo scorso anno a Campobasso, dove ha vinto il campionato di Serie D. Maio finalmente è tornata anche la vittoria, che partita è stata? "Abbiamo disputato un’ottima gara e per me è stato importantissimo riportare i tre punti a casa. Tre punti che fanno bene al morale della squadra e a tutto l’ambiente. A differenza delle altre partite, tutte comunque con prestazioni di livello, domenica scorsa siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte sin dall’inizio". Superata la fase di ambientamento si è visto finalmente il vero Maio? "Sono arrivato quest’anno e mi trovo benissimo con tutto l’ambiente che mi ha fatto sentire subito a casa. Ho trovato delle persone eccezionali a partire dalla società fino a tutti i miei compagni e lo staff. Oltre che eccezionali anche persone preparate e con tanta voglia di migliorare. Sicuramente questo è un ambiente in ascesa. A livello personale fin da subito ho avuto qualche ostacolo che mi ha portato a saltare una parte della preparazione. Poi a metà ottobre ho avuto un problema muscolare. Un inizio di stagione travagliato che non mi ha portato a rendere come volevo. Ho comunque la fortuna dalla mia parte di avere una società e uno staff che mi ha gestito al meglio e in questo girone di ritorno inizierà il mio vero campionato". Dove può arrivare questa squadra? "In questo momento dobbiamo pensare di arrivare nel migliore dei modi a domenica, concentrandoci partita dopo partita. L’obiettivo ora è quello di vincere contro la Fermana anche se darà difficile perché sono una squadra importante. Strada facendo poi vedremo quello che succede".

Valerio Rosa