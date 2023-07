Mala movida e attività commerciali fuori norma: multa per il titolare di un locale

Nel weekend scorso gli operatori della polizia sono stati impiegati nello svolgimento di un’operazione dedicata alla movida molesta, che con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia locale cittadina, ha avuto come obiettivo quello di garantire le serate della movida ascolana possano essere svolte in completa sicurezza. Agli stessi servizi in particolare ha partecipato personale della Squadra mobile, della polizia amministrativa e della polizia locale di Ascoli. L’impiego di tale personale consentiva di controllare diversi esercizi commerciali tra i più frequentati dai giovani durante la vita notturna; nell’occorso si procedeva all’identificazione di una cinquantina di persone, tra lavoratori ed avventori.

A seguito dei controlli è stato accertato anche, con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che uno dei locali non risultava in regola con le norme in materia di lavoro. Per tale motivo nei confronti di quest’ultimo è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività poi successivamente revocato a seguito della regolarizzazione delle violazioni e del pagamento della prevista sanzione. Nel corso dei servizi, è stato anche verificato che in un locale si stava svolgendo un evento musicale e che in diversi esercizi commerciali mancava l’esposizione della Scia e dell’indicazione dell’orario di apertura e di chiusura. Per quanto sopra la posizione degli stessi, compreso l’accertamento delle autorizzazioni per lo svolgimento del menzionato evento, è al vaglio della Polizia amministrativa.