Malattie cardiopolmonari e stile di vita sano Campagna di sensibilizzazione per i bambini

Il mondo di Asterix, insieme ad aziende del territorio, comune di Ascoli, fondazione Carisap e ai cardiologi Emidio Nardini e Stenio Amabili, lancia ‘La prevenzione del cuore’. Una campagna di sensibilizzazione diffusa attraverso 9mila opuscoli distribuiti alle famiglie dei bambini che parteciperanno ai centri estivi e a quelle delle scuole aderenti al progetto Asterix. "Questa è una preziosa iniziativa che rientra in tutto ciò che concerne il nostro mondo – commenta il professor Riccardo Spurio –. Vogliamo sensibilizzare le famiglie del territorio alla prevenzione delle problematiche cardiopolmonari che costituiscono la prima causa di morte nel mondo. Negli ultimi due anni alcuni amici purtroppo se ne sono andati per questo motivo. Un grazie va alle aziende che hanno sposato la nostra causa e ai due cardiologi". Nel depliant saranno date delle semplici indicazioni legate alla spiegazione di alcune patologie cardiovascolari. "Siamo vicini al mondo di Asterix per la splendida iniziativa a sostegno delle famiglie – sostiene Giuliano Tosti della Ciam –, con l’importante opera di divulgazione per una corretta prevenzione". "La cultura e la diffusione della prevenzione sono molto importanti – aggiunge Roberta Faraotti della Fainplast –. Non potevamo che sostenere questa iniziativa rivolta alle famiglie dei piccoli atleti del progetto Asterix". Un’attenta alimentazione e la pratica dello sport costituiscono di certo i fattori più importanti per prevenire.

mas.mar.