Malcontento dei commercianti sull’ordinanza anti alcol emessa per il centro

È stato un anno non facile per le attività commerciali della riviera: a testimoniarlo è la protesta per l’ordinanza che regola le attività dei locali durante le festività, accolta con malcontento da parte della categoria. A farsi portavoce della rimostranza è Simone De Vecchis, che dopo aver incontrato diversi imprenditori del quadrilatero critica la decisione che rimarrà in vigore fino al 7 gennaio 2024. "Dopo un confronto con diversi titolari di attività commerciali del centro cittadino - dichiara De Vecchis - riguardo l’ordinanza sindacale che disciplina le attività dei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di cibo e bevande durante tutto il periodo natalizio, posso affermare con certezza che detta ordinanza presenta diverse criticità che vanno a incidere sul lavoro delle attività senza necessariamente migliorare la qualità della vita dei residenti". L’ordinanza prevede una stretta sull’asporto di bevande alcoliche e sul consumo nei luoghi pubblici. "L’errore di fondo – prosegue - sta nel riproporre per il periodo invernale, nel quale è scarso l’afflusso di turisti ma tornano in città solo studenti e lavoratori fuori sede, un’ordinanza che è basata sui presupposti del caos estivo. Chiunque fosse minimamente al corrente della vita notturna del centro cittadino si renderebbe conto che questo periodo è di poco movimento e di scarso afflusso rispetto all’estate. Non si vede quindi la ragione di disciplinare le modalità di somministrazione e orari di chiusura, nonché un perimetro specifico nel quale tale ordinanza è in vigore". Infatti l’ordinanza vieta di collocare erogatori o spillatori di bevande alcoliche alla spina nei dehors all’interno di un perimetro compreso fra via Carducci, Corso Mazzini e l’Albula, ma anche nella fascia antistante il lungomare. Per De Vecchis, questa decisione "consentirebbe alle attività fuori zona di attrarre i clienti dei locali ‘limitati’ spostando semplicemente di fatto il problema. Le vacanze natalizie nonostante qualche picco sporadico restano inserite in un periodo che per chi vive di turismo balneare come San Benedetto non può che essere considerato di bassa stagione, in particolare per le attività che lavorano nel cosiddetto ‘dopocena’". Per il consigliere, il vertice di Viale De Gasperi dovrebbe tornare ad ascoltare la categoria: "Invece che emanare ordinanze limitative calate dall’alto, ritengo sarebbe opportuno da parte dell’amministrazione un costruttivo confronto con gli esercenti per valutare piuttosto forme di collaborazione per vivacizzare la città in questo periodo considerato anche che il cartellone natalizio, nonostante le somme non da poco spese, risulta essere scarno rispetto ad altre realtà del territorio a noi vicine".

Giuseppe Di Marco