Malore al Caffè Meletti, muore medico di 79 anni

Ascoli, 1 gennaio 2025 – Un malore ha stroncato la vita ad un medico ascolano di 79

anni, deceduto mentre si trovava all’ingresso del Caffè Meletti in piazza del Popolo ad Ascoli. E’ successo intorno alle 17 quando l’anziano ha avvertito il grave malessere e si è accasciato a terra. Subito è stato soccorso dalle persone presenti, in una piazza in quel momento molto

gremita, con il Meletti meta di tanti. E’ stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Quando è giunta l’ambulanza medicalizzata al Meletti, i sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, mettendo in pratica le tecniche rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso è attribuibile ad un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata trasferita all’obitorio

dell’ospedale Mazzoni a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto visto che non vi sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte naturale. Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno avuto il loro bel daffare per tenere lontani curiosi che si sono assiepati nei pressi del Meletti tanto che hanno dovuto isolare la zona dove la vittima giaceva con del nastro biancorosso.