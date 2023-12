Malore al volante, finisce nella scarpata

La richiesta di soccorso era stata delle più preoccupanti per una giovane donna volata fuori strada lungo la strada che collega Acquaviva a San Benedetto, passando per la Valle del Forno, già tristemente nota per molti incidenti stradali. La centrale operativa del 118, nella mattina di ieri, ha inviato sul posto un equipaggio della Potes, una squadra dei vigili del fuco del distaccamento di San Benedetto e forze dell’ordine, ma per fortuna la situazione non era poi così preoccupante. Si trattava di una giovane donna C.R. di 30 anni, colta da un malore mentre era alla guida della sua Mini Cooper. La ragazza è finita fuori strada, ma non è piombata in fondo alla scarpata in quel punto di circa 10 metri. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i sanitari hanno trasportato la 30enne al Pronto soccorso.