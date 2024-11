Ascoli, malore improvviso: muore a 22 anni

Ascoli, 8 novembre 2024 – Due comunità in lutto, quella fermana di Campofilone e quella picena di Folignano, per la prematura scomparsa di Alessandro Iommi. Il giovane aveva 22 anni e viveva nella frazione di Villa Pigna.

Per qualche giorno si era trasferito a Campofilone, a casa del padre, e lì lo avrebbe colto un improvviso malore, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

A nulla è valso l’intervento del 118 che lo ha immediatamente portato all’ospedale Murri. Alessandro lascia la mamma Maria Assunta e il papà Armando. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11 nella chiesa di San Bartolomeo a Campofilone. Nel pomeriggio, invece, alle 15, ci sarà una seconda funzione nella chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista, a Villa Pigna di Folignano.

Iommi era un ragazzo dal cuore d’oro, che partecipava sempre a qualsiasi iniziativa si svolgesse sul territorio. Amava stare in compagnia e in paese era conosciuto e benvoluto davvero da tutti. La mamma, tra l’altro, è una storica insegnante dell’istituto scolastico folignanese e ha cresciuto diverse generazioni di alunni.

“Alessandro ci mancherà molto – commenta il sindaco folignanese Matteo Terrani -. Appena appresa la notizia ho provato un grande dispiacere e tantissimo dolore. Era un ragazzo sempre gentile, che ogni volta che mi incontrava per strada si fermava a parlare con me ed era un piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Era entusiasta per ogni tipo di manifestazione che si svolgesse a Folignano, non mancando mai per nessun motivo. E’ un lutto che colpisce tutta la nostra comunità, a nome della quale esprimo la mia vicinanza ai familiari di Alessandro e a tutte le persone a lui care”.

Appassionato di treni, Alessandro sognava di lavorare nel mondo delle ferrovie. Il feretro del 22enne, oggi, arriverà intorno alle 13 nella chiesa di Villa Pigna, che sarà aperta per tutti coloro che desiderano salutarlo o rivolgergli una preghiera.

“Possiamo dirti addio con le labbra, ma non con il cuore – è scritto nel manifesto funerario -. Sarà un addio solo quando riusciremo a ricordarti con un sorriso e non con un’amara lacrima”. La salma di Alessandro Iommi verrà tumulata, dopo il funerale, proprio al cimitero di Folignano, il paese al quale il giovane era legatissimo e dal quale non verrà mai dimenticato.