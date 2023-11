Malore alla guida, lampione abbattuto

Momenti di preoccupazione nella zona nord di Cupra Marittima per un uomo di 84 anni, A. O. del luogo, colto da un malore mentre si trovava alla guida della sua Hyunday Atos. L’incidente è accaduto alle 15,50 lungo la strada che costeggia la ferrovia nelle vicinanze dell’Hotel Oasi. L’uomo, dal parcheggio in zona porticciolo della piccola pesca, si stava dirigendo verso monte ed avrebbe dovuto imboccare il sottopasso ferroviario, invece, a seguito di un improvviso malore, ha perso il controllo della vettura che è finita sul marciapiede, dove ha abbattuto un palo di sostegno della segnaletica verticale, poi ha continuato la corsa inerpicandosi sulla massicciata ferroviaria. La Hyumdai, fortunatamente, è rimasta bloccata a metà scarpata tra la strada e i binari. I primi ad arrivare sul posto hanno prestato soccorso all’84enne e poi hanno chiesto l’intervento del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto un equipaggio della Croce Verde che ha stabilizzato il paziente, rimasto quasi illeso, è l’ha trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto per essere sottoposto agli accertamenti medici al fine di stabilire le cause del malore. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che si è occupata anche della viabilità, che in quella zona è piuttosto contenuta. L’auto, dopo gli accertamenti tecnici, è stata restituita ai familiari dell’uomo.