Malore al cantiere, operaio muore davanti ai colleghi

Ascoli, 13 dicembre 2024 – Un improvviso malore ha stroncato la vita di un operaio impegnato nel cantiere edile di Castel Folignano. La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità albanese, residente a Monteprandone.

Insieme ad altri colleghi nel primo pomeriggio di ieri aveva ripreso a lavorare dopo la pausa pranzo in un cantiere edile. D’un tratto gli altri operai lo hanno visto sofferente, si è accasciato finché non è caduto a terra, privo di forze.

Subito si sono resi conto che la situazione era grave e per questo hanno contattato il numero delle emergenze chiedendo il tempestivo intervento di un’ambulanza. Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovre rianimatorie.

Purtroppo per il 60enne operaio albanese non c’era più niente da fare. Nonostante l’intervento dell’ambulanza l’uomo non ce l’ha fatta. Sono stati i carabinieri della stazione di Folignano a compiere i primi accertamenti sul luogo; a Castel Folignano è arrivato anche il medico legale per stabilire la causa del decesso, riconducibile al malore fatale.